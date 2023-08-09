Geyve'de Define Kazısı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde ormanda define kazısı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde ormanda define kazısı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde devriye görevi sırasında Hırka Mahallesi'ndeki ormanda kazı yapan 2 kişiyi fark etti. Şüphelilerin izinsiz define kazısı yaptıkları belirlendi. Suçüstü yakalanan şüpheliler A.T.B. ve M.T. gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olay yerinde, 1 dedektör, 1 çekiç ve 1 murç ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.