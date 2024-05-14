Üye Girişi
Haberler

Geyve'de aracından indiği sırada çarpan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde arızalanan aracından indiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Olayda gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde arızalanan aracından indiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eşme Mahallesi'nde arızalanan otomobilini yol kenarına çeken Nejdet Uzun'a (50), aracından indiği sırada E.Y.İ. idaresindeki otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralanan Uzun, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan sürücü E.Y.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Geyve Trafik Kazaları Hukuk Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz

 Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

 FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma

FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma

 Fidan'dan Hamas için 'Terör örgütü' ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title