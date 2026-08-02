Gesi Kamp Merkezi'nde gençler için İngilizce yaz kampı düzenlendi

Melikgazi Belediyesi tarafından Gesi Kamp Merkezi'nde düzenlenen İngilizce Yaz Kampı, 10-12 yaş grubundaki öğrencilerin katılımıyla tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kamp kapsamında öğrenciler, İngilizce derslerinin yanı sıra gezi, el sanatları, atölye çalışmaları ve çeşitli sosyal etkinliklere katıldı.

Program sonunda öğrencilere katılım sertifikası verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gençlerin yaz tatilini verimli geçirmelerini amaçladıklarını belirtti.

İngilizce Yaz Kampı'nı birkaç yıldır sürdürdüklerini ifade eden Palancıoğlu, kampın gençlerin yabancı dil becerilerini geliştirmelerine katkı sağladığını kaydetti.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerin çeşitli sosyal etkinliklerle desteklendiğini belirten Palancıoğlu, "10-12 yaş grubu çocuklarımız için kamp dönemimizi tamamladık. 13-15 yaş grubu gençlerimiz için ise yeni bir dönem başlıyor. Gerek eğitim yatırımlarımızla gerekse eğitime yönelik etkinlik ve çalışmalarımızla gençlerimizin yanında olmaya, geleceklerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurslara katılan öğrenciler de kendilerine bu imkanı sağlayan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA