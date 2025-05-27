Gerze'de Yangın Müdahale Eğitimi
Sinop'un Gerze ilçesinde itfaiye ekipleri, fabrika çalışanlarına yangına müdahale eğitimi verdi. Eğitimde, yangın anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi. İtfaiye Müdürü Serkan Kandemir, eğitimlerin çalışanların güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.
Sinop'un Gerze ilçesinde itfaiye ekiplerince fabrika çalışanlarına yangına müdahale eğitimi verildi.
Gerze Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince fabrika personellerine yangın sırasında yapılması gerekenler anlatılarak uygulamalı olarak müdahale eğitimi gerçekleştirildi.
Gerze Belediyesi İtfaiye Müdürü Serkan Kandemir, bu tür eğitimlerin çalışanların güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek, eğitim faaliyetlerinin farklı iş yerlerinde devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel