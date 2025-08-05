Gerze'de Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı

Gerze'de Park Halindeki Minibüste Yangın Çıktı
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Sinop'un Gerze ilçesinde, park halindeki bir minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Sinop'un Gerze ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Köşk Mahallesi'nde Ş.A'ya ait 57 FB 524 plakalı park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, Gerze Belediyesi İtfaiye ekipleri ile polis sevk edildi.

Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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