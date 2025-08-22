Gerze Belediyesi'nden Mobil Sağlık Destek Kabini Uygulaması

Sinop'un Gerze Belediyesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için "Mobil Sağlık Destek Kabini" uygulamasını başlattı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hayata geçen uygulama, Atatürk Caddesi'nde belediye dükkanları önünde vatandaşlarla buluştu.

Her ay farklı bir mahallede konuşlandırılacak mobil kabin, bu ay Hamidiye ve Köşk Mahallesi sakinlerinin yanı sıra isteyen tüm vatandaşlara hizmet verecek. Kabinde tansiyon ve şeker ölçümü, boy-kilo takibi, basit pansuman işlemleri yapılabilecek. İhtiyaç halinde vatandaşlar ilgili sağlık birimlerine yönlendirilecek.

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, sağlığın en temel insan hakkı olduğunu ifade ederek, " Biz de vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için belediye olarak mobil sağlık kabinimizi hayata geçirdik. Amacımız, özellikle yaşlı, engelli ve sağlık kuruluşlarına ulaşmakta zorluk yaşayan hemşehrilerimize destek olmak. Bu hizmeti her mahallemize ulaştıracağız." dedi.