Germencik’te Motosikletli Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada, pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü Sezer Azman hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Azman'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.O. idaresindeki 09 ABE 292 plakalı pikap ile Sezer Azman yönetimindeki plakasız motosiklet, Ortaklar Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Azman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Azman'ın cesedi, Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Jandarma ekipleri, pikap sürücüsü M.O'yu gözaltına aldı.