Germencik’te 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Germencik Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, emekli olan öğretmenlere belgeleri verildi.

Müzik dinletisinin de yer aldığı etkinlikte şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Germencik Kaymakam Vekili Canan Hançer Baştürk, Belediye Başkanı Burak Zencirci tarafından ödülleri verildi.