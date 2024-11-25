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Germencik’te 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

Germencik’te 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenler onurlandırıldı, emekli öğretmenlere belgeleri verildi ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller dağıtıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Germencik Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, emekli olan öğretmenlere belgeleri verildi.

Müzik dinletisinin de yer aldığı etkinlikte şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Germencik Kaymakam Vekili Canan Hançer Baştürk, Belediye Başkanı Burak Zencirci tarafından ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
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