Ümraniye'de çocuklardan atık malzemelerle kıyafet sergisi

Ümraniye'de çocukların atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetler sergilendi.

Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce, "Geri Dönüşümle Büyüyen Nesiller" temasıyla Arif Nihat Asya İlkokulu'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrenciler, plastik şişeler, eski gazeteler, kumaş parçaları ve çeşitli atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetleri sergiledi.

Hem çevre bilincinin ortaya koyulduğu hem de geri dönüşümün önemine dikkat çekilen etkinlikte, sürdürülebilir yaşam ve sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi.