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Gerede'de yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

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Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Eymür köyüne bağlı Burgucu Mahallesi'nde Cemali D'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiyesi, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Eyüp Yalçın - Güncel

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