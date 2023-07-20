Gerede'de yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi.
Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi.
Eymür köyüne bağlı Burgucu Mahallesi'nde Cemali D'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiyesi, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Eyüp Yalçın - Güncel