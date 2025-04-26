Gerede'de Kullanılmayan Otel Binasının Yıkımına Başlandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde, uzun süredir atıl durumda bulunan ve güvenlik riski oluşturan 5 katlı otel binasının yıkım çalışmaları başladı. Yıkım nedeniyle cadde geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde uzun süredir kullanılmayan ve güvenlik riski oluşturan 5 katlı otel binasının yıkımına başlandı.
Atatürk Bulvarı Üstyol mevkisinde yıllardır atıl durumda bulunan, mülkiyeti belediyeye ait otel binasının yıkılmasına karar verildi.
İş makineleriyle yapılan yıkım çalışmaları nedeniyle cadde, geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.
Yıkım çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Eyüp Yalçın - Güncel