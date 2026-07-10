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Gerede'de hurdacıda çıkan yangın söndürüldü

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Bolu'nun Gerede ilçesinde sanayi sitesindeki bir hurdacı dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.

Bolu'nun Gerede ilçesinde hurdacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gerede Sanayi Sitesi'nde bulunan bir hurdacı dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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