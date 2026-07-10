Gerede'de hurdacıda çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Gerede ilçesinde hurdacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gerede Sanayi Sitesi'nde bulunan bir hurdacı dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın, hasara yol açtı.