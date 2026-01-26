Haberler

Batman'da kuşlar için doğaya yem bırakıldı

Batman'da kuşlar için doğaya yem bırakıldı
Batman'ın Gercüş ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından kuşların beslenmesine destek olmak için doğaya buğday ve yulaf bırakıldı. Gercüş Kaymakamı, bu çalışmanın doğayla bağ kurma, merhamet ve sorumluluk göstergesi olduğunu vurguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan kuşların beslenmesine destek amacıyla İlçe Orman İşletme Müdürlüğünce çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, belirlenen yerlere buğday ve yulaf bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, çalışmanın sadece bir görev olmadığı, aynı zamanda doğayla kurulan bağın, merhamet ve sorumluluğun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine yaptıkları çalışmadan dolayı teşekkür eden Öztaş, "Bu güzel dayanışmanın ilham kaynağı olmasını diliyoruz. Siz de çevrenizdeki yaban hayatına küçük bir destek olabilirsiniz. Uygun noktalarda kuş yemi ve doğal besinler bırakmayı unutmayın. Bir avuç iyilik, bir can kurtarabilir." ifadelerini kullandı.

