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Gercüş'te gıda denetimi yapıldı

AA - İbrahim Torlak - Güncel
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Gercüş'te gıda denetimi yapıldı

Gercüş ilçesinde yaklaşan ramazan ayı öncesi gıda denetimi yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gercüş ilçesinde yaklaşan ramazan ayı öncesi gıda denetimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, ekmek ve unlu mamulleri üretimi yapılan fırın, pastane gibi işletmelerde gıda denetimi yaptı.

Ramazan ayı öncesi denetimlerini artıran ekipler, imalathanelerin genel durumuna, ekmeklerin gramajına ve üretim şartlarına ilişkin kontroller gerçekleştirdi.

AA / İbrahim Torlak - Güncel

Hisarcık, Ramazan, Tarım, Güncel, Haberler

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