Gercüş'te gıda denetimi yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gercüş ilçesinde yaklaşan ramazan ayı öncesi gıda denetimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, ekmek ve unlu mamulleri üretimi yapılan fırın, pastane gibi işletmelerde gıda denetimi yaptı.

Ramazan ayı öncesi denetimlerini artıran ekipler, imalathanelerin genel durumuna, ekmeklerin gramajına ve üretim şartlarına ilişkin kontroller gerçekleştirdi.