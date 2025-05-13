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Gerard Depardieu'ye Cinsel Saldırıdan Hapis Cezası

Gerard Depardieu'ye Cinsel Saldırıdan Hapis Cezası
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Fransız aktör Gerard Depardieu'ye, 2021'deki 'Les Volets Verts' filmi çekiminde iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 18 ay ertelenmiş hapis cezası verildi. Mahkeme, aktörün cinsel suç failleri kaydına eklenmesine ve 2 yıl siyasetten men cezasına da hükmetti.

Fransız aktör Gerard Depardieu'ye, 2021'deki bir filmin çekimi sırasında 2 kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 18 ay ertelenmiş hapis cezası verildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Depardieu'nün yargılandığı cinsel saldırı davasında mahkeme kararını açıkladı.

Paris Ceza Mahkemesi, 2021'de "Les Volets Verts" (Yeşil Kepenkler) filminin çekiminde 2 kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Depardieu'ye 18 ay ertelenmiş hapis cezası verdi.

Depardieu'nün isminin cinsel suç faillerinin kayıt altına alındığı dosyaya eklenmesine hükmeden mahkeme, Fransız aktöre 2 yıl siyasetten men cezası verdi.

Bu arada Depardieu, mahkemenin kararını açıkladığı duruşmaya katılmadı.

Fransız aktör, 2021'de "Les Volets Verts" (Yeşil Kepenkler) filminin çekiminde 2 kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Mart 2025'te mahkeme karşısına çıkmıştı.

Savcılık, dava kapsamında Depardieu hakkında 18 ay ertelenmiş hapis ve 20 bin avro para cezası talep etmişti.

Fransız aktör, dava sürecinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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