ABD'deki hapishanede çıkan kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti

ABD'nin Georgia eyaletindeki hapishanede çıkan kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti, 1 infaz koruma memuru ve 12 mahkum yaralandı. Olay, Washington Eyalet Hapishanesinde meydana geldi ve şu anda soruşturma sürüyor.

NEW ABD'nin Georgia eyaletindeki hapishanede çıkan kavgada 3 mahkumun öldüğü, 1 infaz koruma memuru ile 12 mahkumun yaralandığı bildirildi.

Yerel polisin yazılı açıklamasında, dün Washington Eyalet Hapishanesinde mahkumlar arasında çıkan kavganın büyüdüğü belirtildi.

Kavgada 3 mahkumun öldüğü, yaralanan 1 infaz koruma memuru ve 12 mahkumun bölgedeki yakın hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Yaklaşık 1550 mahkumun bulunduğu hapishanedeki olayın Georgia Ceza İnfaz Kurumu tarafından soruşturulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
