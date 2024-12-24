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ABD'de eşcinsel bir çift, çocuklarına cinsel istismardan 100 yıl hapis cezası aldı

ABD'de eşcinsel bir çift, çocuklarına cinsel istismardan 100 yıl hapis cezası aldı
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ABD'nin Georgia eyaletinde, evlat edindikleri iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan William ve Zachary Zulock, şartlı tahliye hakkı olmaksızın 100'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çiftin, çocuklara yönelik suçları arasında cinsel eylemleri kaydetmek ve pornografik içerik üretmek de bulunuyor.

ABD'nin Georgia eyaletinden gelen haber kan dondurdu. Eşcinsel çift, evlat edindikleri iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle 100'er yıl hapis cezası aldı.

ÖMÜRLERİNİN GERİ KALANINI HAPİSTE GEÇİRECEKLER

Walton İlçe Bölge Savcılığı, William (34) ve Zachary (36) Zulock'un, nüfuslarına geçirdikleri 10 ve 12 yaşında iki erkek çocuğuna karşı işledikleri cinsel istismar suçundan dolayı ömürlerinin kalanını hapiste geçireceklerini açıkladı. Bölge Savcısı Randy McGinley yaptığı açıklamada, sanıkların cezalandırılması için "kararlılık" vurgusunda bulunarak, şartlı tahliye hakkından yararlanmaksızın 100'er yıl hapis cezasına mahkum edildikleri bilgisini paylaştı.

SUÇLARINI KABUL ETTİLER

ABD medyasında yer alan haberlere göre, mahkeme dosyalarında, William ve Zachary Zulock'un suçları, "Küçük oğullarına cinsel istismarda bulunmak, cinsel eylemleri kaydetmek ve videolarını paylaşmak" olarak sıralandı.

Dosyalarda, çiftin, mağdur iki erkek kardeşi, özel gereksinimli çocukları barındıran bir Hristiyan kurumdan evlat edindikleri kaydedildi. Sanıkların, mahkemede, çocuklara karşı istismarda bulundukları ve bunları filme alarak pornografik içerik ürettiklerini kabul ettikleri aktarıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHimmet Yıldız:

CHP nin yakalamak istediği BATI. Netice bu.

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