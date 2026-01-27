Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Fransız mevkidaşı Mandon ile telefonda görüştü

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon ile telefon görüşmesi yaptı.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fabien Mandon ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
