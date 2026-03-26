Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, "Yılın Kadın Sporcusu" seçilen Mihrioğlu'nu ağırladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Dünya Askeri Sporlar Konseyi tarafından "Yılın Kadın Sporcusu" seçilen İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu makamında kabul etti.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Polonya'da icra edilen 49'uncu Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan ve askeri spor ruhu, sportmenlik ile üstün sportif başarıları nedeniyle Dünya Askeri Sporlar Konseyi (CISM) tarafından 'Yılın Kadın Sporcusu' seçilen İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti."