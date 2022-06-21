Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kosovalı mevkidaşı ile görüştü
AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ile bir araya geldi.
Orgeneral Güler, resmi davetli olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Jashari'yi Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.
Törenin ardından iki komutan, bir araya gelerek görüştü.
AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel