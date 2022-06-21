Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kosovalı mevkidaşı ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kosovalı mevkidaşı ile görüştü

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kosovalı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ile bir araya geldi.

Orgeneral Güler, resmi davetli olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Jashari'yi Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından iki komutan, bir araya gelerek görüştü.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Yaşar Güler Ankara Kosova Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title