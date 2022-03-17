Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Gambiyalı mevkidaşı Drammeh'le bir araya geldi
AA - Sefa Şahin - Güncel
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Yankuba Drammeh'ı ağırladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Yankuba Drammeh'ı ağırladı.
Orgeneral Güler, Gambiyalı mevkidaşını, Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı.
Törenin ardından Orgeneral Güler ve Korgeneral Drammeh, Genelkurmay Karargahı'ndaki görüşmelere geçti.
Görüşmede, iki ülke arasında askeri ilişkilerin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.
AA / Sefa Şahin - Güncel