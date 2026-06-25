Bayraktaroğlu Mısır'da askeri törenle karşılandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Mısır'da askeri törenle karşılandı.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bayraktaroğlu, Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'na katılmak için Mısır'a gitti.

Bayraktaroğlu, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fathy Khalifa tarafından askeri törenle karşılandı.

Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. İki ülke arasında Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı sonuç raporu imzalandı.

Orgeneral Bayraktaroğlu, toplantının ardından Kahire Türk Şehitliği ile Meçhul Asker ve Enver Sedat Anıtı'nı ziyaret etti.