Genelkurmay Başkanı Gürak, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Jashari ile Bir Araya Geldi
Orgeneral Metin Gürak, Türkiye'yi ziyaret eden Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ile resmi bir törenle buluştu. İki lider arasında basına kapalı bir görüşme de gerçekleştirildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Korgeneral Jashari'yi, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Korgeneral Jashari, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Gürak ve Korgeneral Jashari, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel