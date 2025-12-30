Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Na'san ile Görüştü

Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san ile Ankara'da resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Törenle karşılanan Na'san ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı.

