Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Munir ile görüştü
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefonla görüştü.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
Kaynak: AA / Utku Şimşek