Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Munir ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefonla görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha
Trafikte hız limitleri ve cezalar sil baştan değişti! Yüzde 10 toleransı kalktı

Trafikte hız limitleri ve cezalar sil baştan değişti
Sürpriz aşk belgelendi: Daha fazla kaçamadılar

Daha fazla kaçamadılar
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok
ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
Tarihin en büyük göçü! Beyaz yakalar akın akın ülkeyi terk ediyor

Tarihin en büyük beyaz yaka göçü başladı