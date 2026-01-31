Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Pakistan'ı ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Pakistan'ı ziyaret etti
Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'in davetlisi olarak Pakistan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'in davetlisi olarak Pakistan'ı ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'in resmi davetlisi olarak gittiği Pakistan'da askeri törenle karşılandı. Törenin ardından icra edilen görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Orgeneral Bayraktaroğlu, ziyaret kapsamında Pakistan Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif tarafından kabul edildi."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

