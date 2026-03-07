Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
