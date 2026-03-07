Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular gündeme geldi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
