Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan ASELSAN Genel Müdürü Akyol'a ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'u ziyaret etti ve Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Sayın Ahmet Akyol'u ziyaret etti ve ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde incelemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

