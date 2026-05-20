Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, 19 Mayıs'ta NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Brüksel'de NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılan Orgeneral Bayraktaroğlu, çok sayıda ikili ve ayaküstü görüşme gerçekleştirdi.