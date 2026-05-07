Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hafter ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hafter ile ikili görüşme yaptığı belirtildi.

