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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, KFOR devir teslim töreni için Kosova'ya gitti

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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, KFOR devir teslim töreni için Kosova'ya gitti
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim töreni için Kosova'ya gitti. Bayraktaroğlu, Prizren'deki Sultan Murat Kışlası'nda konuşlu Türk Temsil Heyet Başkanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı devir teslim törenine katılmak üzere Kosova'ya gitti.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, KFOR Komutanlığı devir teslim törenine katılmak üzere gittiği Kosova'da, Sultan Murat Kışlası/ Prizren'de konuşlu Türk Temsil Heyet Başkanlığında inceleme denetlemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA
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