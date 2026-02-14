Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan Aselsan'a Ziyaret

Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ile bir araya gelerek Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde incelemelerde bulundu.

(ANKARA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun ASELSAN'ı ziyaret ettiğini duyurdu.  Bayraktaroğlu, ziyaret kapsamında ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ile bir araya geldi ve ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde incelemelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'u ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Bayraktaroğlu'nun ziyaret kapsamında ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
