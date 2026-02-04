Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Dimo'yu kabul etti

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo'yu kabul etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo'yu kabul etti. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı" denildi.