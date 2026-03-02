Adalet Bakanı Gürlek: "Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nu Bakanlığımızda Ağırladık"
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Adalet Bakanlığı'nda ziyaret ederek nazik temennilerde bulundu.
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Genelkurmay Başkanı Sayın Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu Bakanlığımızda ağırladık. Genelkurmay Başkanımıza nazik ziyareti ve içten temennileri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA