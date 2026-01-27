Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Oramiral Cooper ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Oramiral Brad Cooper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Oramiral Brad Cooper ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" bilgilerine yer verildi.

