Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı ile görüştü

Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Oramiral Brad Cooper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
