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Genel cerrahi asistanını bıçakla kolundan yaraladı

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Genel cerrahi asistanını bıçakla kolundan yaraladı
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TUTUKLANDISamsun'un Atakum ilçesinde genel cerrahi asistanı M.C.'yi sol kolundan bıçakla yaralayan Mehmet Fatih İncegöz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Samsun'un Atakum ilçesinde genel cerrahi asistanı M.C.'yi sol kolundan bıçakla yaralayan Mehmet Fatih İncegöz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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