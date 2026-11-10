Genel cerrahi asistanını bıçakla kolundan yaraladı

Genel cerrahi asistanını bıçakla kolundan yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
TUTUKLANDISamsun'un Atakum ilçesinde genel cerrahi asistanı M.C.'yi sol kolundan bıçakla yaralayan Mehmet Fatih İncegöz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Samsun'un Atakum ilçesinde genel cerrahi asistanı M.C.'yi sol kolundan bıçakla yaralayan Mehmet Fatih İncegöz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı