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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında forma olayına soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlerbirliği- Fenerbahçe müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakada küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda şüpheli hakkında, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarınca soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA
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