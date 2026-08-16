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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında bir çocuğun formasının çıkarttırılmasına ilişkin soruşturma

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Süper Lig’de oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılmasına ilişkin soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe müsabakasında bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılmasına ilişkin soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Eryaman stadında oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanunun 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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