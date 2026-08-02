Gençler yolda buldukları parayı polise teslim etti

ORDU'nun Fatsa ilçesinde iki genç, yolda buldukları parayı polise teslim etti.

Fatsa ilçesinde Alperen Kılavuzoğlu (12) ve Metehan Parlak (12) Sakarya Mahallesi'nde yürüdükleri sırada yerde bir miktar para buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan gençler, buldukları parayı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Ekipler paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı