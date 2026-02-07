Haberler

Karlara bata çıka Palandöken'de kuşlar için yem bıraktılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, kış koşullarında zorlanan kuşlar için Palandöken Dağı'ndaki ağaç diplerine yem bıraktı. Gençler, zorlu hava şartlarına rağmen dayanışma içinde hareket ederek hayvanlar için yardımda bulundu.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, 3 bin 271 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımdaki karla kaplı ormanda kuşlar için ağaç diplerine yem bıraktı.

Kış mevsiminin soğuk ve yağışlı geçtiği Erzurum'da yem bulmakta zorlanan kuşlar için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri harekete geçti. Temin ettikleri yemleri araçlarına koyan gençler, Palandöken Dağı'nın eteklerindeki ormana çıktı. Yarım metreye ulaşan kar engelini bata çıka aşan gençler, temizledikleri ağaç diplerine yem bıraktı. Gençler, karlı kaplı araziye de yem serpti.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Emirhan Keleş, "Hazreti Ömer'in, 'Dağlara buğdaylar serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler' sözünden hareketle Palandöken'deki ormanlık alana çıkarak kuşları yemledik" dedi.

Zorlu koşullarda ormana çıktıklarını ifade eden konsey üyelerinden Kübra Akbaba, "Arkadaşlarla gerçekten karlara bata çıka çıktı. Ama olsun değdi diye düşünüyoruz. İyilik güzel şey" diye konuştu.

Gül Tortum ise, "Zorlu hava şartlarında kuşlara yem bırakmak istedik. Ormanlık alana çıkarken kar engelini arkadaşlarla dayanışma halinde aştık. Yem bulmakta zorlanan kuşlar için yem bıraktık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı

13 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Olayın altından iğrençlik çıktı
'Tuvalet çukuru kazıyoruz' dediler ama amaçları bambaşka çıktı

"Tuvalet çukuru kazıyoruz" dediler ama amaçları bambaşka çıktı
Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

6'sı aynı aileden 11 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı yine 'takip'te! Ünlü sunucuya yakın markaj
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı

13 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Olayın altından iğrençlik çıktı
Azerbaycan'dan Rus milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Rusya'ya nota

İki ülke arasında tansiyon yükseldi! Rusya'ya nota
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler

Muayene istasyonunda polis memurunu döverek öldürdüler