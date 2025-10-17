Gençler İçin Gelecek Vurgusu: Bağımsız Türkiye Partisi Programı

(ANKARA)- Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Seçil Mumcuoğlu, Aydın'da düzenlenen 'Geleceğimizi Savunmak' programında, "5 buçuk milyon gencimiz ne okuyor, ne çalışıyor? Bu yıl 1 milyon gencimiz üniversite sınavına girmedi. Biz gençlerimizin geleceğe güvenle bakmasını, ülkesinden, ailesinden başka hiçbir şeye kendini bağımlı hissetmeden sağlıklı nesiller olarak büyümelerini istiyoruz. Hep birlikte gençlerimizi bağımlılıklardan, çetelerden, olabilecek bütün tehlikelerden kurtaralım" dedi.

BTP, uyuşturucu, sanal bahis ve çetelere karşı başlattığı 'Geleceğimizi Savunmak' başlıklı programlar serisi devam ediyor. Bu kapsamda program, BTP Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen buluşma ile devam etti. Programda konuşan, Türkiye Ziraatçiler Derneği Aydın Şube Başkanı Erdem Tusu, "Bu programları kırsalda, köylerde de yapılmalı" derken; avukat Ali Haydar Mumcuoğlu, bugüne kadar aldığı ceza mahkemesi davalarında müvekkillerin onda dokuzunun bağımlı gençler olduğunu söyledi. Programda sunum yapan psikolog Taylan Akbaba ise Yeşilay'ın konuyla ilgili çalışmalarını anlattı, sorun yaşayanlara iletişim kurabilecekleri adresleri paylaştı.

"Gençlerimizin geleceğe güvenle bakmasını istiyoruz"

Programın kapanış konuşmasını yapan BTP Genel Başkan Yardımcısı Seçil Mumcuoğlu ise şunları söyledi:

"Genel Başkanımız gençliğe kurulan tuzakların bu milletin geleceğine kurulmuş tuzaklar olduğunu bildiği için milletimizi bilinçlendirmek üzere 'Geleceği Savunmak' programlarını başlattı. Beş buçuk milyon gencimiz ne okuyor, ne çalışıyor? Bu yıl bir milyon gencimiz üniversite sınavına girmedi. Yüksek Öğretim Kurumu verilerine göre son on yılda 19 milyon gencimiz yerleştiği üniversiteyi bıraktı. Biz gençlerimizin geleceğe güvenle bakmasını, ülkesinden, vatanından, ailesinden başka hiçbir şeye kendini bağımlı hissetmeden sağlıklı nesiller olarak büyümelerini istiyoruz. O zaman işte Atatürk'ün 'Ey Türk gençliği' diye emanetini teslim ettiği gençleri oluşturabiliriz. Prof. Dr. Haydar Baş, 'Atatürk gibi gençler yetiştirmeliyiz' derdi. Genel Başkanımız Hüseyin Baş da 'Çocuklarımız için süper kahramana ihtiyacımız yok. Çocuklarımızın rol modeli, örnek insan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür' diyor. Biz Atatürk gibi çocuklar yetiştirebilir ve süper kahramanımızı çocuklarımıza güzel tanıtabilirsek zaten o çocuklar o hallere düşmezler. Çünkü O 1918'de işgal gemileri boğazdan geçerken 'Üzülme çocuk geldikleri gibi giderler' dedi.

"Atatürk bizim panzehirimizdir"

Atatürk 1919'da Samsun'a ayak bastığı zaman yanında hiç kimse yoktu. Onları ikna etti. Çünkü O'nun defterinde umutsuzluk diye bir şey yoktu. 1920 Mayıs'ında idam fermanını çıkarttı padişah. Neden çıkarttı idam fermanını? Mustafa Kemal İngilizlere bilgi sattığı için, Fransızlara ajanlık yaptığı için ya da Yunan ajanı olduğu için idam fermanı çıkmadı. O dönemin hükümeti Mustafa Kemal Yunan'a, İngilizce, Fransız'a yani işgal kuvvetlerine karşı durduğu için, onlara teslim olmadığı ve milletini teslim etmediği için onunla ilgili idam fermanını çıkarttı. Yunanistan ordusu İngilizlerin bütün teçhizatıyla donatılmıştı. Yunan ordusu da onu korkutmadı. Ne olursa olsun o kendini bu vatana, bu topraklara ait hissetti ve milleti için bugünkü geleceği hazırladı. Prof. Dr. Haydar Baş bey de O'nu bize tanıtarak bizim Atatürk gibi gençler olmamızı sağladı. Biz de şimdi Hüseyin Baş beyle birlikte bağımlılıklardan, çetelerden, olabilecek bütün tehlikelerden onları kurtaralım. Atatürk bizim panzehirimizdir."