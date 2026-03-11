Haberler

Adana'da 50 fidan toprakla buluşturuldu

Birlik Vakfı Genç Birlik Adana Şubesi, çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlediği etkinlikte üniversite öğrencileriyle 50 çam fidanı dikti. Başkan Mustafa Furkan Ürün, projelerle gençlerle bir araya gelerek doğaya katkı sunmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Birlik Vakfı Genç Birlik Adana Şubesince çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri 50 çam fidanını toprakla buluşturdu.

Birlik Vakfı Genç Birlik Adana Şube Başkanı Mustafa Furkan Ürün, Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, sosyal, kültürel ve çevresel projelerle gençlerle bir araya gelmeyi önemsediklerini söyledi.

Projelerle çevre bilincini güçlendirmeye ve doğaya katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Ürün, desteklerinden dolayı Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş'e teşekkür etti.

Çukurova Üniversitesi ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri, etkinlik kapsamında 50 çam fidanını toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel
