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Genç Türk Piyanistler Çaykovski Konservatuvarı'nda Konser Verdi

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Faruk Kalaycı ve Tuna Tüney, Moskova'daki ünlü Çaykovski Konservatuvarı'nda sahne alarak, Franz Liszt'in eserlerini seslendirdi. Seyircilerden büyük ilgi gören konser sonrası piyanistler, sahnede olmanın kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladılar.

Genç Türk piyanistler Faruk Kalaycı ve Tuna Tüney, Rusya'nın ünlü Çaykovski Konservatuvarı salonunda sahneye çıktı.

Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarının Rahmaninov salonunda düzenlenen konserde Kalaycı, Franz Liszt'in eseri Dante Sonata, Tüney ise Franz Liszt'in eseri Norma Fantezisi'ni seslendirdi.

Seyircilerden büyük ilgi gören konserin ardından Kalaycı ve Tüney AA'ya açıklamalarda bulundu.

2000 doğumlu ve 6 yaşından bu yana piyano çalan Kalaycı, Çaykovski Konservatuvarı'nda yaklaşık 6 yıldır eğitim gördüğünü belirtti. Dünyada Moskova gibi sanatın merkezi bir şehirde, önemli bir sahnede piyano çalmanın kendisi için gurur olduğunu vurgulayan Kalaycı, "Gıpta ile baktığımız ve örnek aldığımız geçmiş zamanın efsane isimlerinin de çaldığı salonlarda sevdiğimiz eserleri icra ediyor olmak bizim için büyük bir motivasyon kaynağı." ifadelerini kullandı.

Küçük yaşlarda müziğe ilgi duyan ve 6 yaşında piyano çalmaya başlayan Tüney de Rus öğrenciler ve dünyanın değişik ülkelerinden sınava katılan adaylar arasında üstün başarı göstererek birincilik derecesiyle Çaykovski Konservatuvarı'nı kazandığını söyledi. Dört yıldır bu konservatuvarda eğitimini sürdürdüğünü aktaran Tüney, "Türk piyanistler olarak önemli salonlarda varlığımızı göstermek bizim için oldukça önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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