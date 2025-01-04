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Genç Kızılay ekibi, şehit Fethi Sekin'in kabrinin temizliğini yaptı

Genç Kızılay ekibi, şehit Fethi Sekin'in kabrinin temizliğini yaptı
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Türk Kızılay Baskil Temsilciliğine bağlı Genç Kızılay ekibi, şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrinin temizliğini gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Baskil Temsilciliğine bağlı Genç Kızılay ekibi, şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrinin temizliğini gerçekleştirdi.

PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne düzenlenen saldırıyı engellerken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, aradan geçen 8 yıla rağmen unutulmuyor.

Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde bulunan şehit Sekin'in kabrini ziyaret eden Genç Kızılay Baskil ekibi, kabrin ve çevresinin temizliğini yaptı, dua etti.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
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