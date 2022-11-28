Erdoğan'dan, Atatürk'ün sözüyle yamaç paraşütü pisti isteyen genç kıza esprili yanıt: Kızım, o paraşütle uçmayı söylemedi ki

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da toplu açılış sonrası gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, yamaç paraşütü pisti isteyen gence "Çok tehlikeli spor" diyerek şaka yaptı. Genç kız, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var 'İstikbal göklerdedir'" diye yanıt verince, Erdoğan'ın "Kızım, o paraşütle uçmayı söylemedi ki" demesi gülüşmelere sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da toplu açılış sonrası gençlerle bir araya geldi. Buluşmada Erdoğan ve yamaç paraşütü sporu ile ilgilenen genç kız arasında geçen diyalog, sosyal medyada gündem oldu.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİSTİ İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yamaç paraşütü pisti isteyen gence, "Çok tehlikeli spor" diyerek karşılık verince salonda gülüşmeler yaşandı. Genç kızın, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var, 'İstikbal göklerdedir'" sözü üzerine Erdoğan, "Kızım, o paraşütle uçmayı söylemedi ki" ifadelerini kullandı.

"YUSUFELİ BARAJI MİLLİ BÜTÇEDEN YAPILDI"

Keyifli anların yaşandığı buluşmada, Erdoğan gündeme dair açıklamalar da yaptı. Geçen hafta Artvin'de açılışını yaptıkları Yusufeli Barajı ve HES'i milli bütçeden inşa ettiklerini belirterek, "Burayı da yerli mühendis, işçi, müteahhit firmayla yaptık. Fakat öyle bir yerde bu baraj yapıldı ki, dağların arasında adeta, teleferik sistemiyle dağları birbirine bağlayarak tüneller deliniyor ve tünellerin delindiği bu yerde Yusufeli ilçesini farklı bir yere taşıyoruz" dedi.

"İHA'LARI BİZDEN İSTEYENLER VAR"

Erdoğan insansız savaş uçakları hakkında da, "Şu anda İHA, SİHA, Akıncı vesaire bunları bizden isteyen dünyanın devleri var. Bakın alandık ama şimdi veren el olma noktasına geldik" açıklamalarını yaptı.