Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Yenişehir ve Genç Merkez ASM'leri ziyaret etti

Bingöl'ün Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, ilçede bulunan Yenişehir ve Genç Merkez Aile Sağlığı merkezlerini (ASM) ziyaret etti.

Kaymakam Güzel, beraberinde İlçe Sağlık Müdürü Burak Bozgan ile gerçekleştirdiği ziyaretlerde sağlık merkezlerinde görevli doktor ve sağlık çalışanlarıyla görüştü, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güzel, hasta ve hasta yakınlarına da geçmiş olsun dileğinde bulundu.