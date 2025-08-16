Genç Kardeşini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kardeşini çayda boğulmak üzereyken kurtarmak isteyen 19 yaşındaki Burhan Kaya, hayatını kaybetti. Kardeşi kurtarılırken, Burhan Kaya müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çayda boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isteyen genç hayatını kaybetti.

Konukluk Mahallesi'nde kardeşinin girdiği Abdal Çayı'nda boğulmak üzere olduğunu fark eden Burhan Kaya (19) da suya atladı.

Boğulma tehlikesi geçiren Burhan Kaya ve kardeşi, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burhan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Burhan Kaya'nın yüzme bilmediği öne sürüldü, kardeşinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
