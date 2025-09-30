Genç Kadın Asansör Kazasında Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde apartmanın asansörü düşerek hayatını kaybeden Pelin Kıyga, dualarla toprağa verildi. Yakınları, otopsi sonrası cesedini teslim aldı.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın 7'nci katında halatı koparak zemine çakılan asansörün kabininde hayatını kaybeden Pelin Kıyga'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kıyga, Tarsus Güney Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından dualarla toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel