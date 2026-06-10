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Bursa'da aranan araçta 202 sikke ve obje ele geçirildi; 2 gözaltı

Bursa'da aranan araçta 202 sikke ve obje ele geçirildi; 2 gözaltı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta Roma ve Bizans dönemine ait 202 sikke ve obje bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde arama yapılan araçta, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 202 sikke ve obje ele geçirildi, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında 2 şüpheli takibe alındı. Ekiplerin şüphelilerin aracında yaptığı aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 202 sikke ve obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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